Премьер РФ Мишустин встретился с премьером Белоруссии Головченко в Минске

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко начали переговоры в Минске во Дворце независимости. Об этом сообщает «ТАСС».

Визит главы российского правительства в Белоруссию стоит в ряду активизировавшихся контактов двух стран на фоне продолжающихся в республике акций протеста после президентских выборов. Мишустин в Минске сопровождается правительственной делегацией, в которую входят вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Поездка главы российского правительства в Минск предваряет запланированные в течение ближайших двух недель переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.