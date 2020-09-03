Хабаровский суд признал дела водителей "Фургаломобилей" неподсудными

В Хабаровске городской суд вернул на повторное рассмотрение в отдел полиции №7 дело водителя «Фургаломобиля» Ростислава Смоленского, которого арестовали на 20 суток. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Аллу Фролову.

Напомним, Смоленскому вменяли участие в несогласованной акции, где он якобы мешал проезду транспорта и проходу пешеходов. Суд в итоге постановил, что дело активиста было рассмотрено не по подсудности.

Сразу после решения суда Ростислав вновь был задержан и доставлен в отдел полиции. На помощь к нему уже выдвинулся адвокат «ОВД-Инфо» Андрей Битюцкий.

Также известно, что вчера в суд первой инстанции было возвращено дело второго водителя «Фургаломобиля» Андрея Маклыгина.