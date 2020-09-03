Джозеф Байден раскритиковал Дональда Трампа за молчание по ситуации с Навальным

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден раскритиковал Дональда Трампа за то, что президент не выступил с заявлением по поводу ситуации с Алексеем Навальным.

«Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание – это соучастие. Пока Дональд Трамп в Белом доме, американцы в меньшей степени в безопасности», – говорится в заявлении Байдена.

Главный соперник Трампа считает, что «метод атаки не оставляет сомнений в том, на ком лежит ответственность, – на российском государстве».

По мнению Байдена, действующий президент США избегает противостояния с Владимиром Путиным.

Ранее власти ФРГ заявили, что немецкие военные токсикологи, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок», и запросили у российского правительства разъяснения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские медики не нашли у политика отравляющих веществ, и заявил, что Кремль пока не получал сообщений о новых результатах исследования. Он заверил, что Москва готова к взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг оппозиционера.