В Перми по следам дела о "кукле Путина" создан Комитет за свободу мнений

В Перми создан Комитет за свободу мнений, сообщила директор Amnesty International в России Наталья Звягина в своем твиттере.

Историк Игорь Аверкиев на площадке «7х7» пояснил, что поводом для собрания инициативной группы стало дело о «кукле Путина», по которой автор перформанса Александр Шабарчин получил два года колонии общего режима.

Цель комитета — привлечение общественного внимания к преследованиям граждан за публичное выражение мнения, чтобы влиять на благоприятный исход таких процессов.

В числе участников на сегодняшний день находятся 18 человек. Среди них историки, философы, политологи, политические активисты и другие.

Напомним, Шабарчина и двух его «подельников» задержали в 2018 году за перформанс с манекеном, лицо которого напоминало портрет президента РФ Владимира Путина. В итоге самого Шабарчина приговорили к двум годам колонии по статье о хулиганстве по предварительному сговору.