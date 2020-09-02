Сотруднику ФБК в Казани принесли повестку за съемки с дрона прямо в гостиницу

В Казани сотрудники полиции в гражданской одежде заявились в номер к сотруднику отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.

В своем твиттере Албуров оценил сервис по доставке повесток об административном правонарушении на десять баллов из десяти. Его обвиняют в полетах на дроне.

Также известно, что 2 сентября был задержан юрист ФБК Владлен Лось во время прогулки по Казани. В конце августа рабочую команду фонда заблокировали на квадроциклах, чтобы воспрепятствовать расследованию.