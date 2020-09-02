СМИ: Фамилии Лукашенко нет в предварительном санкционном списке ЕС

В составленном Евросоюзом списке белорусских чиновников, к которым будут применены персональные санкции, присутствуют 17 фамилий, однако самого формального президента Беларуси Александра Лукашенко в нем нет. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на своего корреспондента в Брюсселе.

Как утверждается, этот список разработан экспертами, которые пришли к консенсусу по поводу того, кто именно виновен в фальсификациях выборов и насилии над мирными демонстрантами. На следующей неделе его утвердят послы стран Евросоюза. Далее последует принятие санкций на уровне глав министерств иностранных дел стран.

Однако список не является окончательным: он открытый, а значит новые лица в него могут попасть и другие люди.

Ранее против Лукашенко и ещё 29 чиновников Беларуси были введены санкции Латвии, Литвы и Эстонии. Они запрещают им въезд на территорию стран.