Путин выступит на юбилейной сессии Генассамблеи ООН после Трампа и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин 22 сентября выступит с речью на 75-ой сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН). Прибудет ли он лично в штаб-квартиру ООН или примет заочное участие, не уточняется, хотя оба варианта допустимы регламентом, передает ТАСС со ссылкой на предварительную программу выступлений.

Речь российского лидера станет седьмой по счету. Перед ним выступят президенты США Дональд Трамп, Бразилии Жаир Болсонару, Чили Себастьян Пиньера, Турции Реджеп Эрдоган, а также главы Кубы Мигел Диас-Канель и Китая Си Цзиньпин.

Лично ООН могут посетить Трамп и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Сама ассамблея будет проходить с 22 по 29 сентября.