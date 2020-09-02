Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие две недели

Путин и Лукашенко запланировали встречу в Москве в ближайшие две недели.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, открывая встречу с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в широком составе, пишет ТАСС,

«Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице», — сказал он.

Сообщается, что Лавров подчеркнул обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных и взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Макей приехал в Москву с однодневным рабочим визитом. Ранее у глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии состоялись переговоры в узком формате, после которых Лавров объявил о том, что руководства обеих стран открыты для диалога, но лишь с системной оппозицией.