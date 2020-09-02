Координатора "Левого фронта" в Набережных Челнах арестовали за песню группы "Грот"

В Набережных Челнах городской суд арестовал на 13 суток местного координатора «Левого фронта» Анатолия Милордова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на главу регионального отделения «Альянса учителей» Раушана Валиуллина.

Причиной для ареста стало то, что сотрудник УФСБ нашел на странице Милордова аудиозапись группы «Грот», которая в 2015 году была внесена в список экстремистских материалов.

При этом во время визита в прокуратуру прокурор не смог найти запись на странице активиста. Но Милордова все равно арестовали.

В июне активист «Левого фронта» уже отбывал 9 суток за одиночный пикет против поправок в Конституцию.