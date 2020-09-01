Вассерман прокомментировал возможное объединение России и Беларуси

Одним из выходов из сложившегося в Беларуси политического кризиса многие эксперты называют вариант, при котором Москве удастся в буквальном смысле «дожать» нынешнего главу Республики Александра Лукашенко на более тесную интеграцию в рамках Союзного государства и едва ли не поглотить соседнюю страну.

Политологи, к примеру, неоднократно высказывались, что российский президент Владимир Путин вполне может затягивать с реакцией и конкретными действиями в отношении Беларуси лишь по одной причине — чтобы показать Лукашенко, насколько неконтролируемой для него стала ситуация, насколько призрачны его шансы удержать власть, после чего белорусскому президенту можно будет предложить любой из вариантов дальнейшего сосуществования в рамках Союзного государства.

Более того, похоже, что и сам Александр Григорьевич постепенно начал готовить себя к этому исходу. Во-первых, он все чаще обращается к Москве за помощью, а количество его звонков российскому коллеге Владимиру Путину в августе, пусть и не побило рекорд, но стало явно очень большим. Наконец, Лукашенко в ближайшее время собрался лично нанести визит в Россию, в связи с чем многие заговорили о том, что в Москве он может сделать важное заявление о будущем Союзного государства. Да и сам белорусский лидер ранее уже позволял себе высказывания, которые коррелируют с этой теорией, чего стоят его слова о «едином Отечестве, в котором живут два народа от одного корня».

Между тем, как считает известный российский политический консультант, эрудит и журналист Анатолий Вассерман, говорить о реальном объединении двух стран в Союзное государство на данный момент преждевременно. По мнению эксперта, у этой идеи есть масса преимуществ, однако с технической точки зрения она на данный момент сложно реализуема.

Анатолий Вассерман

«Объединение России и Беларуси необходимо, а необходимость всегда находит себе возможность.

Но, как я уже говорил, тут есть одна чисто техническая проблема: Лукашенко выстроил очень эффективную во многих отношениях систему, опирающуюся на то, что хозяйство Беларуси значительно менее разнообразно, чем хозяйство России, и поэтому каждому направлению деятельности и каждой их взаимосвязи можно уделять достаточно много внимания.

В случае полного объединения стран, как экономического, так и политического, управлять хозяйством Беларуси столь внимательно уже не смогут. Значит, что-то в эффективности просядет. На месте Путина и Лукашенко я бы подождал еще несколько лет.

Но я не исключаю, что внешнее политическое давление может вынудить Беларусь и Россию к ускоренному объединению даже ценой понижения эффективности в некоторых направлениях деятельности. Я надеюсь, в этому случае будут выбраны те направления, которые скажутся на благосостоянии народа в меньшей степени», — заявил Вассерман.