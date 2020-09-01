В Минске на акциях протеста снова задержаны несколько журналистов

В Беларуси задержали несколько журналистов, освещавших протесты в Минске. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Среди журналистов есть сотрудники ведущего оппозиционного белороусского портала TUT.by, российского агентства «РИА Новости». В Белорусской ассоциации журналистов утверждают, что также задержан внештатный корреспондент информагентства БелПАН.

Журналистов с аккредитационными документами и одетых в жилеты «Пресса» сопровождали в микроавтобусы силовиков.

Ранее в МВД Беларуси сотрудникам СМИ советовали освещать протесты в ста метрах от места событий.