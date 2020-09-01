В Челябинской области кандидат от ЛДПР отказался от взыскания 1 млн с Навального

Кандидат в Заксобрание Челябинской области, подавший иск к Алексею Навальному, отказался от материальных требований.

Об этом пишет Znak.com.

В начале августа представитель ЛДПР Константин Киреев подал в Люблинский районный суд Москвы иск к оппозиционеру, требуя удалить свое имя из списка «Умного голосования», а также взыскать с Навального 1 млн. По мнению истца, включение в «Умное голосование» мешает ему избираться в Заксобрание.

По словам Киреева, год назад он проиграл муниципальные выборы после того, как его соперники распечатали информацию с сайта «Умного голосования», где фигурировало его имя, и распространили среди избирателей.

«В связи со сложившейся ситуацией со здоровьем Алексея Навального я принял решение отказаться от материальных требований – взыскания 1 млн рублей. Ведь суд уже 3 сентября. Чисто по-человечески Алексею Анатольевичу желаю выздоровления. Но мнения своего не меняю», – пояснил Киреев изданию.

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