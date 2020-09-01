МИД РФ просит Евросоюз не спонсировать оппозицию в Беларуси

Министерство иностранных дел России обвинило Евросоюз в нарушении Хельсинкского Заключительного акта о невмешательстве во внутренние процессы государств, пишет «Интерфакс».

В частности, МИД призывает страны ЕС воздержаться от финансирования оппозиционных структур в Беларуси. «Вместо сдержанности и такта, столь необходимых для создания условий для широкого национального диалога, предпочтение отдано задействованию нелегитимных односторонних санкций», — заявили в МИДе.

Ведомство указывает на то, что «подпитка» идет со стороны соседних с Беларусью стран.