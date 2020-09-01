Депутат Госдумы Николай Арефьев: социальный взрыв в России неизбежен 

Пока внимание большинства экспертов и политический деятелей обращено к Беларуси, где уже более трех недель продолжается довольно мощный протест сторонников оппозиции, многие почему-то начали забывать о том, что свои точки напряженности есть и в России. Хабаровск, Шиес, шихан Куштау – эти и другие всплески массового народного недовольства выражают лишь поверхностное видение того, насколько взрывоопасной является ситуация внутри страны.

Впрочем, федеральный центр хорошо осведомлен о реальном положении дел, несмотря на любые рейтинги доверия, одобрения и прочие социологические выкладки. Реальность такова, что после пенсионной реформы и ряда непопулярных решений, получивших в народе весьма емкое определение – «антисоциальные» – у Кремля, правительства и партии власти фактически не осталось карт-бланша от населения. Более того, у власти не осталось и рычагов для того, чтобы всеми этими рейтингами манипулировать не на бумаге, а в реальности.

То есть, «вертолетную раздачу» денег можно было бы и провести, да и для бизнеса можно было бы скроить действенные механизмы выхода из кризиса в условиях пандемии и нарастающего государственного фискального давления. Вот только кроить все это больше не откуда, эксперты, к примеру, уже давно говорят о том, что дыра в федеральном бюджете образовалась таких размеров, что залатать ее можно будет лишь одним единственным способом – снова засунуть руку в карман простым россиянам. Последние же и без того находятся едва ли не на грани после целой череды неблагоприятных факторов, некоторые из которых, к слову, были спровоцированы действиями самих властей. В таких условиях, полагают многие эксперты, реальный массовый социальный взрыв в России приближается семимильными шагами и становится практически неизбежным.

Разделяет эту точку зрения и депутат Государственной думы от фракции КПРФ Николай Арефьев, который также заявляет о вероятности социального взрыва в стране. Парламентарий видит основные факторы, провоцирующие приближающийся социальный и политический кризис, именно в действиях федерального центра и снижении уровня жизни простых россиян. В частности, убежден Арефьев, одним из драйверов всеобщего недовольства могут стать попытки перекроить избирательное законодательство под себя с целью в будущем манипулировать результатами выборов.

«Ни в одной стране мира так не латают избирательное законодательство, как в России — вносятся бесконечные поправки в закон, чтобы облегчить фальсификацию и прохождение на ключевые позиции нужных власти людей, будь то региональные выборы, выборы в Госдуму или президентские выборы.

Сейчас тоже приняты поправки (о многодневном голосовании), и голосование по поправкам в Конституцию уже показало масштаб возможных фальсификаций. Это уже перебор, народ уже не верит — но результат то есть. Сейчас по той же схеме будут проводиться выборы в регионах, это станет генеральной репетицией перед выборами в Госдуму.

Впрочем, если у власти будут какие-то сомнения, то они объявят карантин, а онлайн-голосование никто контролировать пока не в состоянии — цифры можно написать любые. Финансовое состояние общества в свою очередь продолжает находиться на очень низком уровне — это может плохо отразиться на позиции властей.

Фальсификации во время Единого дня голосования вряд ли могут вызвать у кого-то сомнения, и после них, в случае продолжения экономического давления на граждан и малый бизнес, социальный взрыв в России неизбежен. Я думаю, что народ восстанет, потому что так издеваться над народом не позволительно никому. Никто не выдержит такого прессинга и давления», — заявил Николай Арефьев в интервью YouTube-каналу «Спец».