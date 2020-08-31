"Не чувствует в себе сил": Венедиктов рассказал о состоянии Егора Жукова и обратился к Пескову

Егор Жуков, который накануне вечером был избит неизвестными, в настоящее время находится дома и не чувствует в себе сил. По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил главный редактор издания Алексей Венедиктов.

Он отметил, что приглашал пострадавшего выступить в эфире, однако Жуков отказался по причине плохого самочувствия. Также он обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, который призывал «не искать цепочек в происшествиях с оппозиционерами».

«Я недавно переписывался с Егором Жуковым, он не чувствует в себе сил — лицо очень сильно разбито, с головой, как он мне сказал, немного полегче. Что касается нападения на него, то было заведено уголовное дело, это очень важно, потому что теперь потерпевшая сторона и адвокаты получат доступ к материалам дела. Оно также находится на моем контроле.

Кремль призывает нас не выстраивать цепочек событий — я их тоже не люблю, но мы видим безнаказанность этих людей, которые нападают на Егора Жукова, Алексея Навального и других лидеров оппозиции, не принадлежащих к государственным органам. Никто не был задержан за нападения на лидеров оппозиции в Москве, хотя на камерах зачастую все видно. Это дает им ощущение безнаказанности, и эта безнаказанность расширяется.