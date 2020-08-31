На расследователей из ФБК напали в Татарстане. Теперь полиция изымает у них технику

Сотрудник отдела расследований «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Георгий Албуров в своем Twitter заявил, что на него и других работников ФБК в Татарстане совершено нападение.

«Мы приехали сюда делать расследование… одно из цикла региональных расследований про очень важного человека, очень важное расследование для нас. И во время съемки, которая была типа три часа назад, произошло совершенно невообразимое: за нами была настоящая погоня, как в фильме про Джеймса Бонда, — два квадроцикла блокировали нам дорогу, повредили машину и в итоге заблокировали нас», — рассказал Албуров.

После этого они вызвали ГИБДД, чтобы зафиксировать ДТП, однако один из предполагаемых преследователей написал заявление о том, что расследователи «нарушали его частную жизнь». 10 минут спустя, на место прибыли криминалисты, полицейские и представители Следственного комитета.

«То, что сейчас происходит, видимо, может происходить только в Татарстане, потому что по заявлению, которое было написано непонятным хануриком, который, понятное дело, действует в интересах того человека, про которого мы снимали, у нас сейчас производят досмотр автомобиля», — продолжает Албуров.

По его словам, происходящее полностью противозаконно и иначе как «грабежом» он назвать это не может: «Это самый настоящий грабеж, потому что в рамках доследственной проверки они изымают всю технику, которая у нас есть». Как он отмечает, это включает дрона, а также личный досмотр, в ходе которого следователи намерены также изъять всем мобильные и ноутбуки.

Про кого конкретно ФБК готовит расследование, он так и не сказал. Позднее он уточнил, что преследователи были охранниками дачи под Казанью, которую они снимали с дрона.

Ранее сегодня вышло расследование ФБК, над которым работал Алексей Навальный до того как его отравили. В нем он в непривычном для себя формате общался с кандидатами в депутаты из Новосибирска и рассказывал про местных представителей «Единой России», которые уже являются членами городского и регионального парламентов.