Лукашенко уволил посла Беларуси в Испании, выступившего за пересчет голосов

Главу белорусского дипкорпуса в Испании Павла Пустого уволили в связи с «ненадлежащим исполнением должностных обязанностей». Как сообщает «БелТА», у него был ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса.

Кроме того, пустой также уволен с должности постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристской организации.

Указ об увольнении был подписан лично формальным президентом Республики Александром Лукашенко.

Ранее Пустой потребовал пересчета голосов на выборах президента. В Facebook посольства Беларуси 17 августа было размещено обращение от его лица, в котором говорилось, что «такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI век». Также он требовал возбудить расследование против виновных в насилии на улицах Республики, причем как силовиков, так и демонстрантов, которые «провоцировали к жестокости силовиков, первыми нападая с камнями и арматурой», а также против тех, кто совершал наезды на милиционеров.

Против действий властей Беларуси выступали и другие дипломаты Республики в разных странах. В их числе был и посол в Словакии Игорь Лещеня, который вскоре решил уйти в отставку.