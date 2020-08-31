Караев обещал выследить каждого, кто поднял руку на силовиков: "Спешить некуда"

Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что следственные органы по многочисленным видеозаписям намерены вычислить и привлечь к ответственности всех гражданских, которые так или иначе атаковал силовиков в ходе акций протестов.

«Все, кто кидал, кто поджигал, всех, кто там был. Использовать камеры и все остальные средства. Их друзья выкладывают видео. Все пойдет в ход (...) Это сотни людей, но времени достаточно, спешить некуда»,

— приводит его слова Lenta.ru со ссылкой на RT.

Он пообещал, что «ответят все», имея в виду протестующих. Провести расследование о многочисленных нападениях на самих демонстрантов со стороны силовиков он не обещал. Напомним, что в ходе разгона погибли как минимум четыре демонстранта, причем убийство как минимум одного из них попало на камеры: его застрелили силовики, пока он стоял и ничего не делал. В МВД утверждали, что он погиб, кидая взрывчатое вещество.

Караев также обещал не привлекать к ответственности всех остальных людей, которые, по его мнению, пришли на акции «из любопытства» и не совершали никаких актов агрессии по отношению к силовикам: «Мы не кровожадные люди и за это их трогать не будем».