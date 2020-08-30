Присутствие армии США в Ираке сократится с 5,2 до 3,5 тысяч солдат

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге подтвердил, что Штаты намерены сократить свое военное присутствие в Ираке, передают «Известия».

В твиттере глава государства опубликовал материал телеканала OANN, где утверждается, что численность солдат армии США в Ираке сократится с 5,2 тысяч человек до 3,5 тысяч.

Еще в июне Трамп заявлял, что военные США впредь не будут восстанавливать другие страны и участвовать в урегулировании конфликтов — военная политика Штатов якобы теперь больше будет ориентирована на внутренние интересы.

Президент уже столкнулся с критикой военного руководства, отмечая, что солдаты США оказывают Ираку существенную поддержку в борьбе с ИГИЛ.

Прим. Sobesednik.ru: ИГИЛ, также ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда.