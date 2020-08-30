МВД посоветовало журналистам освещать протесты за 100 метров от места событий

Издание Onliner в своем Twitter сообщает, что журналистам, работающим в Беларуси, посоветовали не подходить на 100 метров ни к силовикам, ни к протестующим. С такой рекомендацией выступило МВД Республики.

«Представитель МВД заявил, что в целях собственной безопасности во время митингов журналистам убедительно рекомендуется держаться на расстоянии около 100 метров как от сотрудников милиции, так и "от граждан, которые будут передвигаться по городу Минску"», — пишет издание.

Подробностей в ведомстве не приводят, проясняя, что это лишь рекомендации. В городских условиях такое условие выполнить практически невозможно.

При этом корреспондента ТАСС Ивана Колыганова сегодня задержали, несмотря на то, что он прибыл в страну только накануне и с тех пор не покидал своего номера, пишет само агентство. Причина задержания неизвестна, сообщается лишь что он доставлен в РОВД Октябрьское.

Также в центре Минска наблюдаются проблемы со связью. Интернета там нет вовсе.