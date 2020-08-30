Колючая проволока, ОМОН и задержания мешают поздравить Лукашенко с днем рождения

В Минске начались традиционные воскресные акции протеста: из-за ставших нормой блокировок метро люди вновь колоннами движутся в центр столицы с разных концов города, однако в этот раз силовики проводят задержания случайных людей в малочисленных группах, а иногда отбирают большие бело-красно-белые флаги.

Многие участники «Марша мира и независимости» кроме своих обычных лозунгов сообщают также, что они идут на день рождения Александра Лукашенко, которому исполняется 66 лет.

Возле здания КГБ сотрудники в штатском начали было задерживать людей, но толпа попыталась их отбить, после чего правоохранители ретировались на своем микроавтобусе.

В некоторых районах города вновь появляется колючая проволока и заграждения. Военными снова оцеплена стела «Минск — город-герой», а на площади Независимости кроме ОМОНа разместили также заградительные установки «Рубеж» — машины, сконструированные для разгона протестов, снабженные металлическим забором перед собой. Ранее они появлялись лишь возле Дворца Независимости — резиденции Лукашенко.

Около ГУМа большое скопление силовиков и спецтехники. Они заблокировали тысячи мирных протестующих. Как пишет «Наша Нива», туда сейчас направляются десятки тысяч протестующих. Чем конкретно там сейчас занимаются силовики, не ясно. Судя по сообщениям Telegram-каналов, они просто не дают людям пройти по улице.

Похожая ситуация в Бресте — протестующим не позволили собраться на площади Ленина, и они идут гулять по городу.