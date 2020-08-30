Генпрокуратура подала запрос в Минюст Германии по делу Навального

Российская Генпрокуратура 27 августа направила в Министерство юстиции Германии запрос о правовой помощи по делу Навального, пишет «Новая газета» со ссылкой на издание Welt am Sonntag.

Отмечается, что Генпрокуратура запросила у немецкой стороны результаты анализов и информацию о диагнозе политика. В случае удовлетворения просьбы российского надзорного ведомства Минюстом Германии к делу подключится берлинская Генпрокуратура.

До сих пор российские правоохранители заявляли, что пока нет никаких оснований говорить о криминальных обстоятельствах в ситуации с оппозиционером Навальным.

Продолжают проверку и Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.