Генпрокуратура подала запрос в Минюст Германии по делу Навального

Российская Генпрокуратура 27 августа направила в Министерство юстиции Германии запрос о правовой помощи по делу Навального, пишет «Новая газета» со ссылкой на издание Welt am Sonntag.
Отмечается, что Генпрокуратура запросила у немецкой стороны результаты анализов и информацию о диагнозе политика. В случае удовлетворения просьбы российского надзорного ведомства Минюстом Германии к делу подключится берлинская Генпрокуратура.
До сих пор российские правоохранители заявляли, что пока нет никаких оснований говорить о криминальных обстоятельствах в ситуации с оппозиционером Навальным.
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