В Ливии лишили должности министра МВД за применение оружия против демонстрантов

В Ливии глава Правительства национального согласия (НПС) Фаиз Саррадж отправил в отставку главу МВД Фатхи Али Башагу, передает Reuters.

Согласно указу Сарраджа, в ближайшие 72 часа руководство НПС расследует все обстоятельства, в которых экс-начальник ведомства использовал оружие для разгона демонстрантов, недовольных коррупцией в государстве. Отмечается, что для прозрачности ход расследования будет транслироваться по местному телевидению.

Должность Башагу займет заместитель министра Халид Ахмад Мазен.

Также одной из причин для отставки послужило то, что глава МВД не согласовал с НПС свою поездку в Турцию, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на канал Al Arabiya.

Протесты в Триполи прошли неделю назад. Известно о погибших и раненых среди граждан. Силовики применяли огнестрельное оружие против демонстрантов.