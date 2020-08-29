50-я акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала полторы тысячи человек

Граждане Хабаровска 50-й день подряд продолжают акции протеста в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в убийстве.

На этот раз у здания краевого правительства в региональной столице собралось около полутора тысяч человек, передают «Новые известия». Это значительно меньше, чем в первый месяц протестов.

Теперь на площади появился ящик, куда участники акции могли вбросить свои письма и записки в адрес бывшего губернатора.

Демонстранты продолжали требовать отставки главы города Сергея Кравчука. Сам он не вышел из здания правительства, хотя его автомобиль был припаркован неподалеку.

«ОВД-Инфо» сообщает, что во время акции полицейские задержали водителя так называемого «Фургаломобиля» Андрея Маклыдина. Против него составили административный протокол о создании помех движению транспорта. Сейчас он доставлен в спецприемник, где проведет время до 31 августа, когда состоится суд.