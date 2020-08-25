Зеленский: "Надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам"

Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации призвал смягчить требования для въезда белорусов в страну. Он считает, что это необходимо сделать из-за политического кризиса в Беларуси, но подходить к вопросу стоит «деликатно».

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все», — приводит его слова пресс-служба.

Ранее белорусам «с особыми гуманитарными политическими целями» уже разрешили въезд в Литву.