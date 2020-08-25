"Навальный – герой!": участница скандала с Киркоровым вышла на пикет в защиту оппозиционера

Ирина Ароян, известная по скандалу с Филиппом Киркоровым как «розовая кофточка», поддержала отравленного политика.

Напомним, Ароян прославилась в 2004 году после того, как король эстрады, разозленный ее вопросом на пресс-конференции (Киркоров находился на гастролях в Ростове-на-Дону. – Прим. Sobesednik.ru) о большом количестве ремейков, выгнал журналистку из зала со словами «Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон».

Многие коллеги и СМИ объявили певцу бойкот, а суд признал его виновным по части 2 статьи 130 УК РФ (оскорбление в публичном месте).

И вот спустя 16 лет Ирина Ароян вновь напомнила о себе. На днях она вышла в центре Ростова-на-Дону на одиночный пикет в поддержку Алексея Навального, за жизнь которого сейчас сражаются немецкие врачи.

– Навальный – настоящий герой, – объяснила свою позицию Ирина на своей странице в Фейсбук. – Мне страшно стыдно за себя, за свою страну, за свой город...

Мы все спрятались по своим домам и трусливо, шепотом негодуем. Убили Немцова, травят людей, кидают в тюрьмы, угробили заложников в Беслане и Норд-Осте. А мы все безмолвствуем... Мерзко и стыдно... и прежде всего за себя и перед собой.

И, честно признаться, я не знаю, что нужно делать в такой ситуации... Выходить в одиночный пикет? Собирать подписи под требованием к властям прекратить политический террор? Требовать провести международное расследование случившегося? Знаю одно – молчать нельзя, нужно бить в колокола и действовать. Иначе чем мы все отличаемся от этих убийц, воров и подлецов?

В этот раз Ирина вышла на пикет уже не в розовой, а в салатовой кофточке. На кадрах, выложенных в сеть местным блогером Андреем Рулевым, видно, что Ароян держит плакат с надписью «Нет политическому террору! Требую международного расследования отравления Навального!»

– Я не отношусь к штабу Навального, не являюсь членом какой-либо партии, – пояснила свой поступок активистка. – У меня есть гражданская позиция… считаю, что в стране происходят страшные вещи, и с этим мое сердце, моя душа уже не может бороться. Пришлось перебороть страх и выйти сюда.

Гражданский поступок Ирины Ароян собрал массу откликов в интернете. Одна часть аудитории поддержала журналистку и поблагодарила ее за смелость, другая решила, что женщине захотелось «просто попиариться».

– Вся ее былая известность, вероятно, сошла на нет. А тут подвернулся шанс пропиариться на горячей теме, – высказался в интервью Sobesednik.ru эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян. – Если бы не блогер Сергей Рулев, который её заснял, никто бы так и не узнал, что Ароян с пикетом выходила. Из ролика я понял, что ей там что-то в Конституции не нравится. «Розовая кофточка» говорит, что Основной закон плохо её защищает. Я не в курсе, каким образом госпожа Ароян пострадала от режима. Когда было разбирательство с Киркоровым, суд ее иск удовлетворил. О других проблемах Ирины мне ничего не известно.

Еще она утверждает, что известного блогера (Алексея Навального. – Прим. Sobesednik.ru) отравили. Может быть, у нее есть прямая связь с немецким госпиталем «Шарите» и доступ к анализам? Лично я пока никаких убедительных доказательств этой версии не видел… На мой взгляд, Ароян захотелось поднабрать подписчиков в Фейсбуке.