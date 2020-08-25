Кремль не видит поводов начинать расследование отравления Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не нашел никаких причин возбуждать уголовное дело по факту отравления оппозиционного политика Алексея Навального. По его словам, расследование можно начинать не раньше чем станет точно известно, каким именно веществом он был отравлен, а также после доказательства того, что он был отравлен.

«Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме», — приводит его слова «Медуза».

Все заявления о том, что политика пытались убить он считает домыслами: «Это пустой шум», — сказал он.

Напомним, что ранее врачи немецкой клиники «Шарите» заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом в омской больнице говорили, что у него нарушение обмена веществ. Им также не удалось выявить этих веществ в анализах Навального. Однако в первые минуты его прибытия туда ему дали атропин, полагая, что это отравление. Политик находится в коме в тяжелом, но стабильном состоянии.

Ранее независимого и открытого расследования отравления Навального потребовали в Евросоюзе, а также канцлер Германии Ангела Меркель.