Глава Евросовета не смог связаться с Лукашенко. Он готов приехать в Беларусь

В ходе нового внеочередного собрания Европарламента, на котором обсуждался политический кризис в Беларуси, замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид заявила, что председатель Европейского совета Шарль Мишель не сумел переговорить с Александром Лукашенко.

«Глава Европейского совета в последние дни пытался связаться с Лукашенко, однако это не получилось», — приводит её слова ТАСС.

Однако она отметила, что европейские дипломаты ведут диалог со всем остальными участниками процесса, включая как представителей оппозиции, так и главу МИД Беларуси Владимира Макея. По её словам, Шарль Мишель готов лично приехать с визитом в Республику.

Отметим, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что пыталась организовать телефонный разговор с Лукашенко, однако тот отклонил это предложение.