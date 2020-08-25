"Это революция демократии". Тихановская высказалась на заседании Европарламента

Президентские выборы в Белоруссии прошли с тысячами нарушений, а их официальные итоги волеизъявления не были признаны белорусским народом. Об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила во время выступления по видеосвязи во вторник, 25 августа, на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, созванном для обсуждения ситуации после выборов 9 августа. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии начались беспрецендентные по масштабу мирные акции протеста, на которые вышли тысячи граждан. Тихановская отметила насилие со стороны власти, приведшее к страшным последствиям. «Как минимум шесть человек были убиты, десятки пропали без вести», — заявила она. Политик также обратила внимание на то, как власти выступают с угрозами в адрес участников организованного ею Координационного совета оппозиции, целью которого является именно поддержание мирного диалога.

«Наша цель — достичь честных и свободных выборов мирно, путем диалога. Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков», — сказала Тихановская.

Она также подчеркнула, что оппозиция готова к переговорам с властями через международных посредников. «Мы приветствуем посредническую роль международных организаций для содействия диалогу», — заявила она.

«Мы больше не оппозиция, мы — большинство. Происходит мирная революция. Это демократическая революция. Это стремление людей свободно и честно выбирать своего лидера и свою судьбу, это мирное стремление людей к свободе, самоопределению и достоинству», — добавила она.

Тихановская также подчеркнула, культурную, историческую и географическую принадлежность Белоруссии к Европе. «Мы привержены соблюдению международного права, и мы хотим занять свое законное место среди других народов Европы. Европейский опыт в обеспечении верховенства права, прав человека, свободы СМИ является чрезвычайно важным примером для Беларуси», — заявила глава белорусской оппозиции.

Тихановская также выступила за уважение суверенитета и территориальной целостности своей страны. По ее словам, у оппозиции нет цели менять направление внешней политики государства. Революция в Белоруссии, по ее словам, не носит геополитический характер и не является про- или антироссийской, так же как и не является про- или антиевропейской. «Это революция демократии. Это стремление народа свободно и честно выбирать своих лидеров и свою судьбу. Это мирная борьба за самоопределение и человеческое достоинство», — заключила Тихановская.