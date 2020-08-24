В Белоруссии задержаны члены КС оппозиции и сопредседатель стачкома шахтеров

В Минске задержали двух членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, еще одного вызвали на допрос.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета.

По словам пресс-секретаря ГУВД Минска Натальи Ганусевич, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали в рамках административного дела, по какой именно статье – не уточняется.

В Facebook Ольги Ковальковой сообщается, что Дылевского и Ковалькову задержали по обвинению в организации несанкционированного митинга. Уточняется, что задержание сотрудниками ОМОНа произошло возле проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Ковалькова и Дылевский приехали туда, чтобы «поговорить с бастующими рабочими и замом генерального директора по идеологии».

Член президиума совета Павел Латушко заверил, что его соратникам «будет оказана максимальная правовая помощь» и сообщил, что у каждого из них есть адвокат. Он отметил, что действия правоохранительных органов ограничивают возможности диалога оппозиционных сил с властями, и напомнил, что Координационный совет призван установить диалог между обществом и властными структурами для выхода из политического кризиса. Также Латушко указал на то, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров высказался за важность диалога в белорусском обществе. Он сообщил, что на допрос в СК вызвали еще одного члена президиума Координационного совета Лилию Власову.

В Солигорске силовики также задержали сопредседателя стачечного комитета «Беларуськалия» Анатолия Бокана. Предприятие является одним из крупнейших в мире производителем калийных минеральных удобрений. В его состав входят четыре рудоуправления, четыре сильвинитовые обогатительные фабрики и шесть рудников.