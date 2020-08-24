Москва объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии в России

Министерство иностранных дел России сообщило о решении выслать из страны сотрудника посольства Австрии в РФ.

В сообщении на сайте внешнеполитического ведомства говорится о том, что послу Австрии заявлен решительный протест в связи с объявленным ранее решением Вены о высылке российского дипломата, который, по данным австрийских властей, занимался промышленным шпионажем.

«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры персоной нон грата объявлен дипломат Посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», – указывается в сообщении.