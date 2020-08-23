Зеленский на месте Лукашенко и слежка за Навальным. Главное к утру 23 августа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провел бы новые выборы со всевозможными международными наблюдателями, чтобы «не было вопросов ни у кого»: «Давайте представим, что я уверен в себе, уверен в голосовании людей, что я уверенный в себе человек. Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах». По его словам, в результате всё бы было «спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».

Как обращает внимание русская служба «Би-би-си», в России и Европе интернет-пользователей Алексей Навальный сейчас интересует куда больше, чем Лукашенко или Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные Google Trends, при этом Австралия, США, Канада, Турция, Мексика и Индия в большей степени интересуются Путиным. Тема Лукашенко ключевая лишь в самой Беларуси, в Венгрии и в Словакии. При этом по какой-то причине наиболее популярными являются запросы на тему «умерла дочь Путина», хотя это неправда.

Но Навальный ещё до своего отравления интересовал правоохранителей: газета «Московский комсомолец» опубликовала «слив» о том, как производилась слежка за оппозиционером. Судя по докладу, они отслеживали все его платежи, а также вели оперативное наблюдение за ним и его соратниками, искали все места, где он может остановиться и называли это «конспиративными квартирами». На каком основании велась слежка, неясно.

Соратник Навального Леонид Волков рассказал, что дорогостоящую перевозку политика в Германию оплатил предприниматель Борис Зимин и фонд его семьи. При этом сам Зимин в своем Facebook отметил, что не понимает ажиотажа вокруг этой новости.

«Очень грустно: что ж за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу. (...) О деньгах: не в них же дело. Все мы, по любую сторону любого барьера и за исключением редких идиотов хорошо знаем, что благо, а что нет, что бесчестно, а что наоборот».

Он также заявил, что если один раз граждане сделают «правильный выбор», то страна изменится, а ситуация, подобная случившейся, будет немыслимой. По его словам, на протяжении всей истории с отравлением «государство» «несёт какую-то стыдную дичь».