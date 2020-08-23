Фото: Global Look Press

Максим Виторган заявил, что Лукашенко "выпьет всю кровь" у белорусов
Забиякам на двоих 105 лет // фото: соцсети

Рой Джонс и Тайсон решили тряхнуть стариной
Фото: Depositphotos, в статье: Global Look Press, Instagram, скриншот с YouTube

Будет ли карантин в сентябре 2020 года? Отвечают Володина, Мясников, Суркова
Фото: Depositphotos

Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
В центре внимания
Фото: Global Look Press
"Кремль. Путину". Верните газ в Таватуй!
Страсти по Навальному и Беларусь на распутье. Итоги недели одним предложением
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто

Новости дня

23 августа, воскресенье

[17:32]Протестующие стоят напротив силовиков. Колесникова предотвращает провокации
[16:49]Лавров заявил, что белорусы могут решить свои проблемы самостоятельно
[15:42]В Минске уже собрались более 100 тысяч протестующих. Военные охраняют памятники
[14:54]Жители поселков под Архангельском будут получать воду по купленным талонам
[14:08]"Никто не сделает поворота на 180 градусов": Тихановская об отношениях с Россией
[13:39]В Минске идет подготовка к акции: силовики и протестующие стягиваются к центру
[13:01]Белорусское радио отказалось пускать в эфир традиционное богослужение
[12:31]Тихановская не верит, что армия станет разгонять протестующих
[11:43]Варшава: слова об угрозе Беларуси – пропаганда, Польша не планирует интервенции
[11:13]"Проблема остается": Собянин заявил, что ждать вакцины ещё "месяцы и месяцы"
[10:53]Уволившегося следователя белорусского СК в России похитили и вывезли в Беларусь
[10:20]Зеленский на месте Лукашенко и слежка за Навальным. Главное к утру 23 августа

22 августа, суббота

[18:01]В Башкортостане загорелся кирпичный завод. Площадь пожара – шесть тысяч кв. м
[17:49]Минздрав Омской области: В моче Навального обнаружены кофеин и алкоголь
[17:07]"Страна переживет". Лукашенко призывает бастующие предприятия закрыться
[16:51]В Воронеже нашли брошенную девочку в коляске. Родителей еще не нашли
[16:38]ВВС Франции уничтожили группу террористов ИГ на границе Мали и Нигера
[15:34]Лукашенко заявил, что 60% видео с пострадавшими на акциях людьми – постановка
[15:07]В США скончался бывший гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман
[14:19]В Берлине врачи начали широкую диагностику состояния Алексея Навального
[13:26]Военные рассказали об экстренной посадке самолета Ан-26 в Перми
[12:59]Лукашенко требует обеспечить полную защиту территории страны. Особенно на западе
[11:46]Министерство информации Белоруссии заблокировало более 70 интернет-ресурсов
[11:26]В результате взрыва газа в Ярославле разрушено шесть квартир. Есть погибшие
[10:46]Дочь Ефремова Анна Мария порадовалась решению отца отказаться от своих адвокатов
[10:27]Навальный в Берлине, замгоссекретаря США едет в РФ. Главное к утру 22 августа

21 августа, пятница

[18:44]Ученые: для взятия анализа на COVID-19 достаточно прополоскать горло
[18:16]Посольство РФ ждет извинений от главы МИД Литвы за мнение о ситуации с Навальным
[17:59]Ефремов добровольно отказался от защиты Пашаева. Заседание перенесли на 24 число
[17:37]Болезни сердца скоро будут диагностировать по селфи
[17:21]Минздрав организует просветительские работы для сокращения абортов
[16:49]Навальный останется в Омске до стабилизации состояния. Врачи ФРГ не возражают
[16:23]У главы хабаровской фракции "ЕР" нашли квартиру за 80 млн рублей на Арбате
[16:01]Bloomberg: Кремль начал задумываться о Беларуси без Лукашенко
[15:07]Жена Навального потребовала от Путина разрешить перевезти политика в Германию
[14:25]Лукашенко обвинил во всем США и заявил, что на днях "решит проблему"
[13:37]Главврач: Навальный впал в кому из-за "нарушения обмена веществ"
[13:06]Колесникова призвала белорусов участвовать в "марафоне" по свержению Лукашенко
[12:23]Валерий Цепкало об "украинском сценарии", отношениях с РФ и будущем Беларуси
[11:06]Врачи путаются в показаниях, яда в крови пока не нашли. Что известно о Навальном

Фото: depositphotos
Рецепт: картофельная запеканка по-французски с бульоном и луком
Фото: depositphotos
Чарджбэк: как вернуть деньги, если купленная по интернету вещь не подошла
Фото: Depositphotos
5 способов сохранить деньги в 2020 году, когда ставки по вкладам падают
Фото в статье: Depositphotos, скриншот Youtube
Заготовки на зиму из огурцов и кабачков: советы Андрея Туманова
Фото: depositphotos
Куда выбрасывать медицинские маски, чтобы не загрязнять природу?
Фото в статье: depositphotos
Лечебное варенье, творожный пирог и летние голубцы: топ-3 рецепта от Оксаны Сташенко
Фото: Global Look Press
Отдых владимирского губера и снег в Якутске: что обсуждают в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Спагетти с водкой и "пьяная" печень: ТОП-3 рецептов "под градусом"
Фото: Global Look Press
Мат на листовках ЕР в Челябинске и озеро лотосов в Волгограде: что обсудили в Сети
Фото: Global Look Press
Домашние салоны красоты в Перми и пожар во Владимире: что обсуждали в Сети

Страсти по Навальному и Беларусь на распутье. Итоги недели одним предложением

Политика
20:11, 23 августа 2020

Страсти по Навальному и Беларусь на распутье. Итоги недели одним предложением
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

В этот четверг, 20 августа, был отравлен (предположительно) Алексей Навальный, благодаря пилоту, вовремя посадившему самолет в Омске, политик выжил, но впал в кому неясного генеза (как считают независимые врачи), а вот диагноз «гипогликемическая кома» (т. е. «нарушение обмена веществ» и «упавший сахар») не выдерживает никакой критики, даже если вы просто смотрели «Доктора Хауса», ведь с криками боли это никак не соотносится, но настоящее шоу развернулось в случайной больнице, где одновременно с попытками лечить проходила странная спецоперация: здание заполонили силовики всех родов (не хватало только береговой охраны), всех допрашивали, всё обыскивали, никого никуда не пускали — хотя, что тут правда, понять сложно, ведь обе стороны (администраторы больницы и ФБК) выдавали заявление за заявлением, между чем залетали телеграм-вбросы и слова источников разных изданий — сошлись на том, что яда не нашли (а если бы нашли, не сказали бы), а финальное заключение придет в понедельник из Берлина, куда Навального все же отпустили после долгих необоснованных отказов (понадобились и звонки мировых лидеров Путину, расставившему все точки над «i»: «Он заболел»), однако медицинской стороной тут обойтись нельзя,

поскольку есть и политическая — в пятницу множество мировых изданий вышли с Навальным на первой полосе, а газета «КоммерсантЪ» с заголовком «Кома грядеши» (от «Камо грядеши?» или «Куда идешь?» — обращение апостола Петра к Иисусу Христу на Тайной вечере: «Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною»), и этим сказано всё: представить себе политическую жизнь современной России без Навального, пожалуй, не то чтобы нельзя вовсе, но очень не хочется: вакханалия из пиар-турне премьера Мишустина, выступлений Путина и парадов, а что останется от оппозиции, сказать сложно (очень может быть, что ничего), однако сомневаться, что его смерть не принесла бы Кремлю ничего хорошего, не приходится, и что бы не придумывала пропаганда про «Начальнику это не выгодно», самогон и «рафаэлки», здесь работает «презумпция виновности» — ответственность за каждый упавший с головы оппозиционера волосок в глазах общественности и мирового сообщества лежит на российской власти, пока не доказано обратное, 

если, конечно, она не хочет закончить как коллеги из Беларуси: Лукашенко в последнее время часто жалуется, что его окружение «травят» (весьма иронично, ведь в народе его называют «тараканом»), обвиняет в протесте все страны по очереди, откровенно лжет, угрожает заменить белорусов штрейкбрехерами и закрыть бастующие заводы — не даром его начали сравнивать с загнанным зверем, который, как известно, становится в этот момент ещё опаснее, однако к силовому сценарию он пока не возвращается, лишь изредка запугивая всех уголовными делами и давя на стачкомы, доверившись присланным (вместо танков) из России пропагандистам и пиарщикам, которые открыли для незатейливого местного ТВ новые горизонты морального прессинга, провокации разлада и атомизации полностью единого гражданского общества, а также по аналогии с «путингами» начали проводить в Беларуси «батькинги» — митинги по всей стране, куда свозят/сгоняют под угрозой увольнения бюджетников и пенсионеров, чтобы те создавали картинку поддержки Лукашенко, но и здесь кремлевские пиарщики крупно облажались, запустив акцию #ябатька (эта надпись появилась на толстовках и футболках) — проблема в том, что в Беларуси, как оказалось, Лукашенко никто «батькой» никогда не называл, так его зовут только в России, но московские пиарщики об этом не подозревали и теперь над ними смеется вся страна, но это лирика… 

есть и драма: «Боль, страх, душевный подъем, эйфория, апатия, гордость, надежда, бессилие, счастье, — говорит одна из лидеров протеста Мария Колесникова, — За эту неделю мы прожили множество жизней», — то, что сейчас испытывают жаждущие перемен белорусы, сложно описать словами, ведь на штурм правительственных зданий они не пошли и теперь по-настоящему мирные протестующие в отсутствие ярких лидеров фактически боятся остаться один на один с государственной машиной, которая, без сомнений, будет мстить, почувствовав, что революция сошла на нет, поэтому варианта у них два: либо отказаться от протеста и продолжить жить в ещё большем страхе, чем раньше, либо добиваться своего,

и сегодняшнее шествие с более чем сотней тысяч участников только в Минске показало, что за неделю властям как минимум не удалось запугать протестующих, которые демонстративно встали напротив единственного хорошо охраняемого (непонятно только зачем) объекта в городе после того, как министр обороны Хренин по никому не ясной причине привез в столицу вооруженных солдат и поручил им охранять стелу «Минск — город-герой»: единственное, ради чего было нужно делать это — чтобы спровоцировать конфликт, но не без участия Колесниковой этого не произошло, а значит силовики, заявляющие о провокаторах, выглядят все смешнее и смешнее, а  протест остается мирным, и что будет с ним дальше, всё так же неочевидно,

однозначно можно сказать только одно: если в итоге победит оппозиция, это едва ли приведет к жесткой антироссийской позиции Беларуси, ведь экономически это нецелесообразно, а среди лидеров нет никого, кто говорил бы подобное, хотя налаживать отношения с ЕС они, разумеется, будут (о вступлении в НАТО речи также не идет), а вот в случае сохранения Лукашенко экономика страны гарантированно придет в упадок, ведь молодые и активные (сторонники протеста) наверняка просто уедут, технологические компании уже заговорили об уводе инвестиций (особенно в IT), да и как можно всерьез вкладываться в страну, власть в которой не признает наиболее развитая часть мирового сообщества — так что стабильность Лукашенко, «сидящего на штыках», едва ли перерастет в стабильность во всем остальном, разве что за счет Кремля, который, впрочем, едва ли ничего не попросит взамен.

Тема: Лукашенко

Теги: #Путин #Навальный #Белоруссия #забастовки в Беларуси #протесты в Белоруссии

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Политика

Страсти по Навальному и Беларусь на распутье. Итоги недели одним предложением
Протест в Минске // Скриншот из Telegram

Политика

Протестующие стоят напротив силовиков. Колесникова предотвращает провокации
Сергей Лавров // Фото: Global Look Press

Политика

Лавров заявил, что белорусы могут решить свои проблемы самостоятельно
Политика
"К оленям вернешься": шутка Путина про отставку Собянина рассмешила Соловья
Елена Коренева требует у Путина отпустить Навального на лечение в Германию
"Раскрыл то, что нельзя раскрывать": профессор МГУ описал "портрет" возможного заказчика отравления Навального 
Полковник ФСБ Геннадий Гудков назвал возможных заказчиков отравления Навального
Общество
"Дело Ефремова катится к 8 годам": адвокат ждет приговор через "считанные дни"
"Будут фальсификации": депутат Мосгордумы Бунимович о школьных ВПР в сентябре
Мама Валентина: как простая уборщица из Челябинска спасает жизни бездомным
Снова за парту или за ноут: каким будет новый учебный год?
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

То, что происходит сейчас в головах и умах по поводу белорусских событий, – это война фобий. Одни боятся неадекватной жестокости авторитарной власти, другие – внешней экспансии «мировой закулисы». Двигателем обоих процессов является не только обострённое чувство справедливости, но и страх

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Царское башкирское пособие по безработице на своем пике достигает целых 5175 рублей, и на эту сумму, оказывается, можно круглосуточно плевать в потолок и наслаждаться жизнью. Таким откровением поделилась знающая ситуацию чиновница – зам. директора Центра занятости города Нефтекамска Ирина Семенихина. Все это – с очаровательнейшей улыбкой и на камеру

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Никакая свобода не приносит благ ни диктатору, ни художнику. Вот почему среди российской творческой интеллигенции у Лукашенко больший процент сторонников, чем на родине: в Минске к искусству относятся с тоталитарной серьезностью. Кроме того, российских художников не пытают; а если и пытают, то что такое это полицейское насилие по сравнению с муками творчества!

Культура и ТВ
Звезда сериала "Желтый глаз тигра" Роман Курцын: На съемках был в состоянии аффекта
Судьба Будулая спустя 35 лет: кузницу цыгана снесли, а дом Клавдии разваливается
Новая ведущая "Утра России" Светлана Абрамова: Мне нравится Ургант!
Актер взбесился из-за глухого Корчевникова: Зачем меня пригласили к инвалиду?!
Шоу-бизнес
"Боюсь превратиться в колобка": Анастасия Стоцкая худеет и больше не хочет детей
"Молитесь за Корчевникова!": Калашникова призвала звезд помочь глухому ведущему
"Безвыходная ситуация!": любовница Данко рассказала, как ее изуродовал косметолог
"В нем мягко и удобно": элитный гроб Легкоступовой оценили в 1 млн рублей. Фото

Здоровье
Брюссельская капуста снижает риск опасных болезней сердца
Психика после родов чаще страдает у самых молодых мам
Доктор Мясников: Ковид пришел к нам навсегда
Клюква способна лечить проблемы с желудком и кишечником
Туризм
К возобновлению авиасообщения с Россией готовят еще 30 стран
Дача, Байкал и "внутренний туризм": как отдохнуть этим летом, советуют знаменитости
Еды меньше, цены выше: первые впечатления туристов об открывшейся Турции
Турагенты испугались фейковой новости о вспышке коронавируса в Турции
Авто
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Патриарх Кирилл и Алексий // Фото: сайт Параскево-Пятницкого благочиния города Москвы
Постриг и осыпание наградами: Кураев рассказал о новом фаворите патриарха Кирилла
Фото и видео в статье: Павел Зубов
Быков об отравлении Навального: Устроившие это подложили Кремлю хорошую свинью
Виталий Мутко // фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Ноу криминалити": ДОМ.РФ и новые игры Мутко
Фото: Global Look Press
Везет же людям: заместитель Мишустина нашла у себя дом
Александр Федута // фото: PhotoXpress
Александр Федута: Мы дожили. Эпоха Лукашенко минула, и потому моя жизнь не бессмысленна

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Юлия Ауг // Global Look Press
Актриса Юлия Ауг:
Мне кажется, народ Беларуси победит в войне против Лукашенко
Ирина Слуцкая // Фото в статье: личный архив
Ирина Слуцкая:
"До восемнадцати лет жила в однокомнатной квартире с родителями"
Виктор Шендерович // фото в статье: Андрей Струнин
Виктор Шендерович:
"Россия – либо часть Европы, либо часть Китая"
Григорий Заславский // фото в статье: АГН "Москва"
Ректор ГИТИСа:
В этом году вступительные сдавали с ножами, вилками и пистолетами
Юлия Михалкова // фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Юлия Михалкова:
На ТВ я принесу больше пользы, чем сидя в кресле на Охотном Ряду
Певица Азиза// Фото: личный архив артистки
Время – деньги. Азиза объяснила, куда пропал гроб с телом Легкоступовой
Фото: Global Look Press
"Легкоступову похоронили не по-людски": фанаты в ужасе от поступка родных звезды
Фото: Instagram
Рита Дакота о женихе: Федя любит кувыркаться в ванной с дочкой Соколовского
Фото: Instagram
Алексей Панин рассказал, как попасть из России в Европу во время коронавируса
Фото: Global Look Press
Серов поставил крест на личной жизни: Свою женщину я уже никогда не найду
Фото: depositphotos
В городе Зверево появится "советник по счастью" горожан
Фото в статье: РИА "Новости"
"Ваш билетик" уходит в прошлое
Фото: depositphotos
Банда дерзких верблюдов терроризирует село под Астраханью
Фото: depositphotos
Чумовое жилье: на Ямале коренным жителям выдают сертификаты на чумы
Фото: depositphotos
Рецепт: Чтоб вам кисло было!
^