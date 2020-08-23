Страсти по Навальному и Беларусь на распутье. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

В этот четверг, 20 августа, был отравлен (предположительно) Алексей Навальный, благодаря пилоту, вовремя посадившему самолет в Омске, политик выжил, но впал в кому неясного генеза (как считают независимые врачи), а вот диагноз «гипогликемическая кома» (т. е. «нарушение обмена веществ» и «упавший сахар») не выдерживает никакой критики, даже если вы просто смотрели «Доктора Хауса», ведь с криками боли это никак не соотносится, но настоящее шоу развернулось в случайной больнице, где одновременно с попытками лечить проходила странная спецоперация: здание заполонили силовики всех родов (не хватало только береговой охраны), всех допрашивали, всё обыскивали, никого никуда не пускали — хотя, что тут правда, понять сложно, ведь обе стороны (администраторы больницы и ФБК) выдавали заявление за заявлением, между чем залетали телеграм-вбросы и слова источников разных изданий — сошлись на том, что яда не нашли (а если бы нашли, не сказали бы), а финальное заключение придет в понедельник из Берлина, куда Навального все же отпустили после долгих необоснованных отказов (понадобились и звонки мировых лидеров Путину, расставившему все точки над «i»: «Он заболел»), однако медицинской стороной тут обойтись нельзя,

поскольку есть и политическая — в пятницу множество мировых изданий вышли с Навальным на первой полосе, а газета «КоммерсантЪ» с заголовком «Кома грядеши» (от «Камо грядеши?» или «Куда идешь?» — обращение апостола Петра к Иисусу Христу на Тайной вечере: «Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною»), и этим сказано всё: представить себе политическую жизнь современной России без Навального, пожалуй, не то чтобы нельзя вовсе, но очень не хочется: вакханалия из пиар-турне премьера Мишустина, выступлений Путина и парадов, а что останется от оппозиции, сказать сложно (очень может быть, что ничего), однако сомневаться, что его смерть не принесла бы Кремлю ничего хорошего, не приходится, и что бы не придумывала пропаганда про «Начальнику это не выгодно», самогон и «рафаэлки», здесь работает «презумпция виновности» — ответственность за каждый упавший с головы оппозиционера волосок в глазах общественности и мирового сообщества лежит на российской власти, пока не доказано обратное,

если, конечно, она не хочет закончить как коллеги из Беларуси: Лукашенко в последнее время часто жалуется, что его окружение «травят» (весьма иронично, ведь в народе его называют «тараканом»), обвиняет в протесте все страны по очереди, откровенно лжет, угрожает заменить белорусов штрейкбрехерами и закрыть бастующие заводы — не даром его начали сравнивать с загнанным зверем, который, как известно, становится в этот момент ещё опаснее, однако к силовому сценарию он пока не возвращается, лишь изредка запугивая всех уголовными делами и давя на стачкомы, доверившись присланным (вместо танков) из России пропагандистам и пиарщикам, которые открыли для незатейливого местного ТВ новые горизонты морального прессинга, провокации разлада и атомизации полностью единого гражданского общества, а также по аналогии с «путингами» начали проводить в Беларуси «батькинги» — митинги по всей стране, куда свозят/сгоняют под угрозой увольнения бюджетников и пенсионеров, чтобы те создавали картинку поддержки Лукашенко, но и здесь кремлевские пиарщики крупно облажались, запустив акцию #ябатька (эта надпись появилась на толстовках и футболках) — проблема в том, что в Беларуси, как оказалось, Лукашенко никто «батькой» никогда не называл, так его зовут только в России, но московские пиарщики об этом не подозревали и теперь над ними смеется вся страна, но это лирика…

есть и драма: «Боль, страх, душевный подъем, эйфория, апатия, гордость, надежда, бессилие, счастье, — говорит одна из лидеров протеста Мария Колесникова, — За эту неделю мы прожили множество жизней», — то, что сейчас испытывают жаждущие перемен белорусы, сложно описать словами, ведь на штурм правительственных зданий они не пошли и теперь по-настоящему мирные протестующие в отсутствие ярких лидеров фактически боятся остаться один на один с государственной машиной, которая, без сомнений, будет мстить, почувствовав, что революция сошла на нет, поэтому варианта у них два: либо отказаться от протеста и продолжить жить в ещё большем страхе, чем раньше, либо добиваться своего,

и сегодняшнее шествие с более чем сотней тысяч участников только в Минске показало, что за неделю властям как минимум не удалось запугать протестующих, которые демонстративно встали напротив единственного хорошо охраняемого (непонятно только зачем) объекта в городе после того, как министр обороны Хренин по никому не ясной причине привез в столицу вооруженных солдат и поручил им охранять стелу «Минск — город-герой»: единственное, ради чего было нужно делать это — чтобы спровоцировать конфликт, но не без участия Колесниковой этого не произошло, а значит силовики, заявляющие о провокаторах, выглядят все смешнее и смешнее, а протест остается мирным, и что будет с ним дальше, всё так же неочевидно,

однозначно можно сказать только одно: если в итоге победит оппозиция, это едва ли приведет к жесткой антироссийской позиции Беларуси, ведь экономически это нецелесообразно, а среди лидеров нет никого, кто говорил бы подобное, хотя налаживать отношения с ЕС они, разумеется, будут (о вступлении в НАТО речи также не идет), а вот в случае сохранения Лукашенко экономика страны гарантированно придет в упадок, ведь молодые и активные (сторонники протеста) наверняка просто уедут, технологические компании уже заговорили об уводе инвестиций (особенно в IT), да и как можно всерьез вкладываться в страну, власть в которой не признает наиболее развитая часть мирового сообщества — так что стабильность Лукашенко, «сидящего на штыках», едва ли перерастет в стабильность во всем остальном, разве что за счет Кремля, который, впрочем, едва ли ничего не попросит взамен.