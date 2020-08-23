Протестующие стоят напротив силовиков. Колесникова предотвращает провокации

Протестующие продолжают свой марш с площади Независимости. Они направляются к гостинице «Планета», недалеко от стелы «Минск — город-герой». Как сообщалось ранее, она оцеплена военными, как шутят Telegram-каналы, они выстроились в «цепочку солидарности».

Министр обороны Республики заявлял, что в случае беспорядков в этой зоне митингующие «будут иметь дело» с армией.

К шествию, в котором принимает участие очень большое количество людей (не менее 100 тысяч человек, возможно, больше), присоединились члены Координационного совета Павел Латушка, Максим Знак и Мария Колесникова.

Как пишет Telegram-канала «МБХ Медиа», Колесникова убеждает людей не подходить к стеле, лично отваживая их от ограждений, потому что это может перейти в конфликт. Люди соглашаются. Колесникова также попросила волонтеров выстроиться в цепочку, чтобы никто не мог пройти к военным и устроить провокацию.

«Мы за безопасность каждого из нас. Это самая главная ценность для нас», — пояснила она через громкоговоритель.

В итоги десятки тысяч протестующих стоят через дорогу напротив нескольких сотен вооруженных военных и ОМОНа. Люди скандируют «Жыве Беларусь!» Власти пытаются заглушить их советской музыкой, но это сделать не получается.

Когда протестующие начали идти возле архикафедрального костела на Немиге, там начали звонить в колокола, хотя полного часа не было. Люди отвечают: «Спасибо!»

На одном из видео проводившие свадьбу молодожены перешли дорогу и присоединились к протестующим.