Лавров заявил, что белорусы могут решить свои проблемы самостоятельно

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Беларусь может самостоятельно определить свою судьбу.

«Наш подход очень простой: это внутреннее дело Белоруссии. Белорусы сами вполне в состоянии, будучи мудрым народом, справиться с этой ситуацией. Главное — чтобы не было провоцирования беспорядков извне», — приводит его словам ТАСС.

Он также отметил, что Россия «очень хочет быть полезной» союзному государству. И не будет возражать против любых решений, «которые примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением». Однако, говоря о посредничестве западных стран, он заявил, что, по его мнению, у этого есть негативный опыт на Украине: «Западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших соответствующих партнеров», — заявил он.

Он также считает, что обстановка в Беларуси нормализуется, но есть некие лица, которые хотели бы повторения в стране «украинского сценария» с кровопролитием. Он также призвал белорусскую оппозицию рассмотреть предложение Лукашенко провести конституционную реформу: «Нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен».

Лавров считает, что оппозиционеры, которые находятся за границей, хотят, чтобы «была кровь», а США якобы недовольны тем, что протест проходит мирно.

«В отношении Координационного совета тоже есть, если мы хотим дать независимую оценку с нашей точки зрения, есть вопросы, как он формировался. Более того, там некоторые персонажи, которых в этот совет включали, узнали об этом из СМИ или соцсетей», — заявил министр, отметив, что отдельные люди в совете выступают против Союзного государства.

Он также отметил, что в отсутствие международных наблюдателей на выборах «доказать, что президент Лукашенко не победил на этих выборах, невозможно».