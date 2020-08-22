Лукашенко требует обеспечить полную защиту территории страны. Особенно на Западе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства министерства обороны предпринять все меры по защите территориальной целостности страны, обратив особое внимание на ее западную часть.

С таким заявлением Лукашенко выступил сегодня, посещая военный полигон под Гродно, передает ТАСС.

«Защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно. С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», – сказал Лукашенко.

По его мнению, против Белоруссии используют сценарий цветных революций с использованием внешнего фактора.

«Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране», – заявил он. «Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор», – отметил президент.

По словам Лукашенко, оппозиция однозначно поддерживается Западом, свидетельством чему является передвижение войск НАТО к границам Белоруссии. «Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке», – сказал Лукашенко. «Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам», – подчеркнул он.