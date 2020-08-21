Жена Навального потребовала от Путина разрешить перевезти политика в Германию

Жена Алексея Навального Юлия Навальная написала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы он позволил транспортировать её супруга в клинику в Германии.

«Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия. С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня. Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия», — говорится в обращении.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набилла Массрали заявила, что Еврокомиссия также надеется, что Кремль «сдержит свои обещания» перевезти Навального в Германию для оказания ему необходимой помощи «в соответствии с пожеланиями его семьи» (цитата по Reuters).

Сообщается, что в Омскую клинику все же пустили прилетевших из ФРГ на самолете врачей, однако, что там происходит, неизвестно.

Напомним, Алексей Навальный сейчас находится в коме. Ему стало плохо во время перелета, и самолет экстренно посадили в Омске. Его соратники считают, что он был отравлен, а врачи, заявляющие, что транспортировка невозможна из-за его тяжелого состояния, на самом деле дожидаются, пока следы отравляющего вещества выйдут из организма.