У главы хабаровской фракции "ЕР" нашли квартиру за 80 млн рублей на Арбате

Руководитель фракции «Единой России» в Думе Хабаровского края Геннадий Мальцев оказался владельцем элитной недвижимости в Москве. Об этом со ссылкой на материалы из Росреестра пишет Telegram-канал «Новый век».

Отмечается, что в реестре за Мальцевым и его супругой закреплена квартира площадью 153,9 кв. м. в ЖК «Новопесковский» (1-й Смоленский переулок, 17). Стоимость недвижимости – около 80 млн рублей.

По данным «Нового века», в 2019 году доля в квартире по брачному договору отошла супруге парламентария. Однако, судя по ее присутствию в последней декларации, брак они все же не расторгли. Кроме того, хабаровскому депутату также принадлежит Mercedes-Benz S63 AMG.

В краевой Думе Мальцев возглавляет фракцию единороссов, а также занимается развитием в Хабаровске политически выгодных видов спорта: дзюдо, самбо и смешанных единоборств.

Напомним, что в самом Хабаровске больше месяца продолжаются протесты против ареста экс-губернатора Сергея Фургала и назначения новым главой региона Михаила Дегтярева, приехавшего в регион из Москвы.