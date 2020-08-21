Елена Коренева требует у Путина отпустить Навального на лечение в Германию

В видеообращении к президенту, записанном по просьбе родственников оппозиционного политика, актриса призвала к милосердию.

21 августа за Алексеем Навальным, который без сознания находится в клинике Омска, прилетел специально оборудованный самолет из Германии, который готов забрать оппозиционера и увезти для дальнейшего лечения. Однако врачи российской больницы пока не дали разрешения на транспортировку.

Актриса Елена Коренева записала видеообращение к Владимиру Путину, которое она опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

– Здравствуйте! Я – актриса Елена Коренева. Обращаюсь к нашим властям и лично к президенту Владимиру Владимировичу Путину с требованием отпустить Алексея Навального на лечение в Германию из омской клиники. Я требую удовлетворить волю и выбор его семьи: мамы Людмилы Ивановны, брата Олега, жены Юлии, его отца Анатолия Ивановича. Они сделали выбор в пользу клиники в Германии!

Сейчас это не может быть вопрос политической целесообразности, это вопрос человечности, сострадания, милосердия. Это вопрос и тест на сыновью любовь, на отцовскую любовь, на материнскую. Это ваш выбор, сделайте его в пользу выбора самых близких, дорогих, любимых людей Алексея Навального. Отпустите сегодня самолет с Алексеем Навальным на лечение в Германию.

– Я записала это видео, потому что друзья Навального бросили клич о помощи. В этой ситуации нельзя молчать, – поделилась с Sobesednik.ru Елена. – Ставлю себя на место жены и матери, брата Алексея и понимаю, что помощь и поддержка нужна. Да и просто выражаю свое мнение – преступно не давать вывезти больного человека в лучшую клинику, если есть такая возможность. Конечно, это обращение не поможет, но что-то делать ведь надо!

Количество иногда переходит в качество. Нужно выражать свое мнение, взывать все равно. Когда человек в отчаянии, он будет разговаривать и со стенкой!

Я написала маме Алексея свои слова поддержки.

Понимаете, если будет фатальный финал, то это будет кровь на ИХ руках! Не знаю, кому это выгодно, не могу на эту тему рассуждать, я не политолог и не служащий ФСБ. Но надо сейчас спасать человека!