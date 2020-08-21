Bloomberg: Кремль начал задумываться о Беларуси без Лукашенко

В Кремле рассматривают возможность договориться с белорусской оппозицией, когда поддержка Александра Лукашенко станет возможной причиной разлада между двумя странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Силовая поддержка режима Лукашенко очень сильно приближает Москву именно к сценарию нагнетания конфликта и вызовет негативный отклик у белорусов, поэтому Россия не заинтересована во вводе российских войск в Беларусь. По оценкам Кремля, последствия таких действий станут серьезней, чем после украинской кампании 2014 года.

По словам одного собеседника агентства, Владимир Путин опасается и европейского разворота Республики, если к власти придет оппозиция. При этом другой источник говорит, что уход Лукашенко также может пойти на пользу Москве.

«Сохранять статус-кво в отношениях с Белоруссией можно и без Лукашенко», — объяснил изданию глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он же напомнил, что смена власти в Армении в ходе «бархатной революции» 2018 года вовсе не привела к ухудшению её отношений с Россией.

Чиновник, знакомый с дискуссией в российском руководстве, рассказал Bloomberg, что РФ сейчас сохраняет нейтралитет: поддерживать Лукашенко они не станут, как и выступать против него. Другой чиновник объяснил, что даже оставшись у власти Лукашенко станет «токсичным» для Кремля, а доверять ему перестанут.