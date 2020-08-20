Глава МИД Белоруссии рассказал об угрозах в адрес его малолетнего сына

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в адрес членов его семьи поступают угрозы.

«Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием "демократия". За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами», – говорится в обращении министра, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Глава МИД отметил, что не отрицает необходимость перемен в Белоруссии, однако, по его мнению, они не должны происходить путем революций. «В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше», – подчеркнул Макей. Он добавил, что Белоруссия переживает самый сложный этап в своей новейшей истории. «Речь на самом деле идет о сохранении государственности», – констатировал глава МИД.