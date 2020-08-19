Лайнер, который связывают с ФСБ, совершил полет из Москвы в Минск и обратно

В Белоруссии накануне приземлился Ту-214 с номером RA-64523, который, предположительно, использует руководство ФСБ.

Как следует из данных сервиса FlightRadar, лайнер вылетел из аэропорта Внуково примерно в 16:00 мск и прибыл в Минск в 17:17. Около полуночи самолет покинул Белоруссию и вернулся в Москву.

Борт относится к модификации Ту-214ВПУ, пишет РБК. Издание отмечает, что известно лишь об одном лайнере Ту-214 такой модификации с регистрационным номером RA-64523, который был построен на Казанском авиационном заводе. По данным «Бизнес Online», аббревиатура в названии расшифровывается как «высотный пункт управления», а заказ на самолет поступил от ФСБ.

Известно, что этот лайнер использует директор ФСБ Александр Бортников. К примеру, в феврале 2015-го во время его визита в Вашингтон, где проходил саммит по противодействию экстремизму, в американской столице приземлился именно RA-64523.