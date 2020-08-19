Кремль не считает выборы в Беларуси сфальсифицированными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о попытках вмешательства во внутренние дела Беларуси со стороны других стран, не назвав при этом конкретных примеров.

«Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как к внутреннему делу этой страны», — объяснил он позицию Кремля.

«И, конечно, мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Белоруссии. Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства имеют место. Сами считаем такое вмешательство недопустимым», — заявил он в эфире «КоммерсантЪ ФМ».

На вопрос журналиста о том, какие конкретно существуют попытки вмешательства во внутренние дела страны, он заявил: «Я сказал все, что хотел сказать на нынешний момент». О насилии со стороны белорусских силовиков, которое послужило главным поводом для возможного введения санкций со стороны стран Евросоюза, и гибели как минимум четырех демонстрантов в результате разгонов митингов Пескова не спрашивали.

Относительно выборов президента Беларуси, которые уже не признали страны Евросоюза, Великобритания и Канада, а в США назвали «несвободными и несправедливыми», пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что ПАСЕ и ОБСЕ «отказались от миссии по наблюдению за этими выборами», а другие «международные наблюдатели» (какие именно, он не уточнил) «фиксировали состоявшиеся выборы»:

«Это ситуация и де-юре и де-факто, что касается международных наблюдателей. Еще раз повторяем: мы за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога».

Также Песков не стал комментировать сообщения о перемещениях российских войск внутри РФ, отметив, что сейчас нет потребности в оказании военной помощи Беларуси.