Европарламент призвал ЕС ускориться с введением санкций против режима Лукашенко

В ходе своего выступления на экстренном саммите Евросоюза глава Европарламента Давид Сассоли призвал немедленно ввести санкции против ответственных за нарушение прав человека в Беларуси.

«Санкции — это важный инструмент, доступный Европейскому Союзу, и парламент призывает Совет без промедления использовать их для проверки и наказания за серьезные нарушения прав человека, которые имели место», — приводит его слова РИА Новости.

Он также выступает за мирный диалог в белорусском обществе, который позволит избежать дальнейших конфликтов. В этом он солидаризировался с позицией Российской Федерации: «Внешнее вмешательство в кризис, который переживает страна, было бы недопустимо», — уверен он. Он также отметил, что «будущее Беларуси могут определять только ее граждане в рамках нормального демократического процесса, гарантирующего их свободы», причем ранее Европарламент заявлял, что не считает прошедшие в Республике президентские выборы таковыми.

«Я думаю, вы все согласны с тем, что наш долг — сделать все возможное, чтобы остановить это насилие и обеспечить привлечение виновных к ответственности», — заключил Сассоли.

Ранее Александр Лукашенко пригрозил странам Европы и Украине «ответственностью» за организацию беспорядков, а МВД поручил пресекать их. Самих митингующих он сравнивал с Гестапо и обещал «разобраться» ними.