Белорусские госСМИ не заметили непризнание выборов их президента и санкции ЕС

Главное белорусское государственное информагентство «БелТА» не обратило внимание на решение глав Евросоюза о введении санкций против ответственных за фальсификацию выборов и насилие против граждан людей в руководстве Беларуси. Также не придали этому значения и сайты ведущих телеканалов.

Первые «молнии» от российских информагентств и СМИ появились примерно в 16:20 по московскому времени, однако спустя более чем полтора часа эта информация не дошла до белорусских СМИ: новостей об этом на момент публикации нет, хотя за это время «БелТА» успела рассказать о боевиках в Нигерии, стабильной обстановке на белорусской границе, бесконечном поиске участников «массовых беспорядков», о договоре о создании единого рынка органической сельхозпродукции, пожарах в Амазонии и даже о словах главы МИД Владимира Макея, который «подчеркнул важность эволюционного развития страны без внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства».

Скриншот сайта агентства "БелТА"

На сайте Белтелерадиокомпании новости вообще появляются довольно редко, после той, которая вышла в 16:14 (в ней рассказывалось о том, что «художественный пленэр "Заславский Спас" приглашает людей к творчеству) задним числом появились комментарии «эксперта» Сергея Михеева, заявление Лаврова и очередное заседание Лукашенко с Совбезом.

А вот на сайте ОНТ они появляются чаще, но и там рассказывают, что «в Германии заподозрили выходца из Ирака в серии преднамеренных ДТП», опустив тот факт, что канцлер той же Германии Ангела Меркель заподозрила формального президента Беларуси Александра Лукашенко в фальсификации выборов и репрессиях.

Отдельные вопросы вызывает то, что зайти на сайт ОНТ довольно сложно: доступ к нему из России и других стран, вероятно, заблокирован.