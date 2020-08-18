Встреча советников "нормандской четверки" может пройти до начала осени

Переговоры советников глав государств «нормандской четверки» могут состояться уже в этом месяце

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Уточняется, что формат предполагаемой встречи пока не определен.

Агентство отмечает, что 13 августа министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хаайко Маас обсудили ситуацию в Донбассе. Они сошлись на том, что в ближайшие месяцы необходимо провести встречу «четверки» на уровне министров. Кулеба напомнил о режиме полного прекращения огня, благодаря которому на тот моменту уже более двух недель Украина не несла потерь.