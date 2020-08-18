Тихановская записала видео ко дню рождения супруга, призывающего "не сидеть"

Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Белоруссии вместо мужа, записала очередное видеообращение.

Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому сегодня исполнилось 42 года. В отношении него возбуждены уголовные дела об организации беспорядков и воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе ЦИК. Силовики утверждали, что нашли в его доме $900 тысяч. В настоящий момент Тихановский находится под арестом.

«Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», – заявила Тихановская в своем видеообращении.

Она подчеркнула, что ее супруг не совершал вменяемого ему преступления и был задержан в результате провокации. «Чтобы он не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства. Пропаганда из патриотов делает преступников», – заявила Тихановская.

Между тем у СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, где, предположительно, находится блогер, прозодит акция в его поддержку. Собравшиеся поют песню «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Крокодил Гена», передает ТАСС. Отмечается, что всего перед изолятором находятся около 150 человек.