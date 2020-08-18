Поддержавший мирные протесты посол Белоруссии в Словакии решил уйти в отставку

Белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня, поддержавший акции протеста соотечественников, подал заявление об отставке.

«Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», – цитирует дипломата Tut.by.

В Министерстве иностранных дел Белоруссии сообщили, что решение об отставке послов принимает президент. Пока соответствующего указа нет.

Напомним, ранее Лещеня заявил, что поддерживает мирных протестующих в Белоруссии. По его словам, он «в шоке от историй о пытках и избиениях граждан», а на одном из снимков «месива из синяков и кровоподтеков» нашли одноклассника его дочери.