Предшественник Лукашенко Станислав Шушкевич призвал его уйти в отставку

Бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь (должность аналогична президентской) Станислав Шушкевич заявил, что Александр Лукашенко должен уйти со своего поста, потому что утратил свою легитимность. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

При этом предшественник Лукашенко отметил, что тот «уже не один срок удерживает президентскую власть», как он считает «незаконным образом».

Шушкевича поразило число людей, выходящих в последние дни на улицы в знак протеста против фальсификации выборов: «Народ преодолел страх, такой лавины людей я никогда не видел, и не мог подумать, что столько протестующих выйдут на улицы».

Также он прокомментировал текущее экономическое состояние страны: «У нас нет экономической политики, у нас кадры решают всё, и кадры заигрались. У нас огромная задолженность».

Напомним, что ранее выборы официально не признали в Литве и Великобритании. Главы МИД 27 стран Совета Европы пришли к общему мнению, что они были сфальсифицированы и пообещали ввести санкции против ответственных за это и за массовые репрессии против мирных протестующих.