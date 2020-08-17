Оппозиция готова предоставить Лукашенко неприкосновенность в случае ухода

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова вести переговоры с Алекандром Лукашенко, в том числе обсуждать гарантию его неприкосновенности.

«Конечно. Естественно, что надо вести диалог. Если добровольно будет передавать власть, то думаю, преследования у него не будет... это же вопрос переговоров», — приводит РИА Новости слова Цепкало.

При этом оппозиционер полагает, что своим нынешним поведением Лукашенко демонстрирует нежелание добровольно покидать президентское кресло.

Напомним, что Цепкало был вынужден уехать из Беларуси вместе с детьми после отказа в регистрации кандидатом из-за угрозы уголовного преследования. Позднее стало известно, что МВД Республики завело на него уголовное дело о взятке. Сейчас он с семьей находится в Украине и намерен отправиться в Польшу.